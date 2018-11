Mit traditioneller Zeremonie Nick Jonas & Priyanka Chopra: Hochzeitsfeierlichkeiten haben begonnen

Es wird ernst für Nick Jonas (26, "Jumanji") und Priyanka Chopra (36, "Baywatch")! Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" berichtet, haben in Indien die Hochzeitsfeierlichkeiten der beiden begonnen. Demnach wurde das Paar in traditioneller Kleidung in Mumbai gesichtet, dabei seien sie auf dem Weg zu den dort üblichen Festivitäten gewesen, mit denen die Hochzeit eingeleitet wird.