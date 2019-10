Mit Tom und Bill zur Filmpremiere Heidi Klum und die Kaulitz-Zwillinge rocken "Maleficent 2"-Red-Carpet

Niemals rot auf dem roten Teppich tragen, so lautet eine alte Regel des Showbusiness'. Dass Heidi Klum (46) nicht viel auf solche Regeln gibt, bewies sie am Montagabend bei der Premiere von "Maleficent 2: Mächte der Finsternis": Das Model erschien in einem knappen, trägerlosen Minikleid aus rotem Leder. Dazu kombinierte sie rote Riemchen-Sandaletten mit Absatz, viel funkelnden Schmuck und knallroten Lippenstift.