Mit spirituellen Mitteln Ben Affleck versuchte mit Buddhismus vom Alkohol loszukommen

Affleck habe eine Einrichtung in Los Angeles besucht, die sich auf "buddhistische Ethik" spezialisiert hätte. Dabei soll er vor allem meditiert haben, um sich auf einen gesunden Körper und Geist zu fokussieren. Laut eines anonymen Insiders habe Affleck diese Einrichtung mehrere Male in der vergangenen Woche aufgesucht. Damit ist klar: Affleck war sich sehr wohl bewusst, dass er sich in einer Abwärtsspirale befand.