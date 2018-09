Mit "SOKO Köln" zurück im TV Diana Staehly hofft auf "Stromberg"-Comeback

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren einstigen Kollegen Christoph Maria Herbst oder Oliver Wnuk?

Staehly: Auf jeden Fall! Meist weniger als man sich wünschen würde, aber wir haben eben alle zum Glück viel zu tun. Hinzukommt kommt die ständige Herausforderung, Job und Familie bestmöglich unter einen Hut zu bringen.

Krimi vs. Comedy - was liegt Ihnen mehr?

Staehly: Das kann ich selbst gar nicht genau sagen - am meisten Freude macht mir die Mischung aus beidem. Ich würde mich also sehr freuen, wenn als nächstes Projekt, abseits der "SOKO Köln" wieder etwas Komödiantisches auf mich wartet, denn Zeit gibt es dafür. (lacht)

Die RTL-Sitcom "Triple Ex", in der Sie die Hauptrolle spielten, blieb hinter den Erwartungen zurück. Wie sehr hat Sie das getroffen?

Staehly: Ich bin seit über 20 Jahren als Schauspielerin tätig, und so sehr man rational weiß, dass Ablehnung dazu gehört (beispielsweise bei einem Casting, das man nicht bekommt, oder eben eine Serie, die nicht weitergedreht wird), so sehr hat man emotional dann doch daran zu knabbern. Natürlich habe ich mich mit "Triple Ex" identifiziert, habe viel Kraft und Energie reingesteckt, aber letztendlich kann man nur nach vorne schauen und sich freuen, über das, was man hat und auf das, was noch kommen wird.

Wo sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?

Staehly: Keine Ahnung, aber hoffentlich weiterhin gesund und glücklich mit meiner Familie und in meinem Beruf!