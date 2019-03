Mit seinen "Avengers"-Kollegen Robert Downey Jr. startet Schnurrbart-Challenge

US-Star Robert Downey Jr. (53) will es wissen: Wem steht der Schnurrbart am besten? Mit dieser Frage richtet er sich an seine Twitter-Follower. Als Foto hat er eine Collage dazu gepackt. Darauf zu sehen ist er in der Mitte selbst mit Oberlippenbart. Flankiert wird der Schauspieler von seinen "Avengers"-Kollegen Chris Evans (37) und Mark Ruffalo (51), ebenfalls mit besagtem Bart.