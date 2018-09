München – Die Kleine war nicht älter als drei bis fünf Jahre, als ihr Vater sie zum ersten Mal missbrauchte, indem er sie auf dem Bett im Schlafzimmer liegend zwischen den Beinen anfasste. Das geschah laut Anklage in der Wohnung der Familie in einer kleinen Gemeinde im Kreis Fürstenfeldbruck. Seit Montag wird dem heute 49-jährigen Lageristen am Landgericht München der Prozess gemacht.