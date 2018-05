Mit Schwester Charlotte Erste Bilder: Süße Schnappschüsse von Prinz Louis

Am 23. April kam Prinz Louis zur Welt. Jetzt dürfen Fans und Follower der britischen Krone zum ersten Mal einen Blick auf das Prinzenbaby werfen. Eines der zwei Bilder wurde am 2. Mai, dem dritten Geburtstag von Prinzessin Charlotte, aufgenommen. Liebevoll beugt sich die große Schwester zu ihrem kleinen Bruder, der in ihrem Arm liegt, hinunter und küsst ihn auf die Stirn. Keine Geringere als Mutter Kate soll den intimen Moment zwischen den beiden Geschwistern eingefangen haben.