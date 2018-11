Mit prominenten Leidensgenossen Leise rieselt der Hai: Der "SchleFaZ"-Advent startet mit "Sharknado 6"

Keine Lust auf kitschige kleine Lords und tschechoslowakische Haselnüsse? Wer die besinnliche Zeit alles andere als besinnlich verbringen will, hat ab dem 30. November (immer ab 22:00 Uhr) die Gelegenheit dazu. Dann startet die Adventsstaffel von "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ("SchleFaZ") mit Oliver Kalkofe (53), Peter Rütten (56) und dem sechsten (!) Teil von "Sharknado" auf Tele 5. Und weil Trash am besten in geselliger Runde zu ertragen ist, laden sich die beiden Moderatoren illustre Gäste für die Lowlights der Kinogeschichte ein.