Mit Promi-Freunden und Tequila George Clooney: So feiert ein Superstar Geburtstag

Von Italien nach New York

Clooney ist derzeit beruflich in Italien und bereitet dort den Dreh seiner neuen Serie "Catch-22" vor, der offenbar demnächst in Sardinien starten wird. Clooneys Schwiegervater, Ramzi Alamuddin, soll seinen 80. Geburtstag mit Freunden und Familie zudem gerade auf Clooneys Anwesen am Comer See gefeiert haben. Dann ging es aber zurück in die USA: In New York City wird Ehefrau Amal am heutigen Montag als Mitgastgeberin der Met Gala erwartet. Im Juni feiern dann die Clooney-Zwillinge Ella und Alexander ihren ersten Geburtstag.