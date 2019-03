Mit Prinz Harry unterwegs Herzogin Meghan: Ein Termin jagt den nächsten

Die Babypause von Herzogin Meghan (37) lässt weiter auf sich warten. Nachdem sie in der letzten Woche bereits beim 50-jährigen Jubiläum von Charles (70) als Prinz von Wales, dem WE Day sowie dem Weltfrauentag in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, folgte am heutigen Montag der nächste Termin. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (34) hat die hochschwangere Herzogin an Feierlichkeiten des Commonwealth Day teilgenommen. Das royale Paar hat in London junge Kanadier getroffen.