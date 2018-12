Mit Prinz Harry Herzogin Meghan: Geheimer Ausflug kurz vor Weihnachten

Ihr erstes Solo-Projekt als royale Repräsentantin beschäftigt Herzogin Meghan (37) bis in die besinnliche Adventszeit. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (34) stattete sie der Hubb Community Kitchen heimlich einen Besuch ab, wie unter anderem der britische "Mirror" berichtet. Bereits seit Januar besucht die 37-Jährige regelmäßig die Einrichtung - ganz privat. Die Gemeinschaftsküche im Westen von London, in der Frauen für ihre lokale Gemeinde kochen, liegt der Herzogin von Sussex sehr am Herzen.