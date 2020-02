London – Trauer um Moderatorin Caroline Flack. Die 40-Jährige ist am Samstag tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden worden, sie soll sich das Leben genommen haben. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend. Die "Sun" zitiert ein Statement der Familie mit den Worten: "Wir können bestätigen, dass unsere Caroline am heutigen 15. Februar verstorben ist."