Mit Nora Tschirner und Christian Ulmen So wird der "Tatort: Die robuste Roswita" aus Weimar

Bereits zum siebten Mal - und zum zweiten Mal in diesem Jahr - lässt das Erste am Sonntag, den 26. August, das Weimarer Ermittler-Team auf seine Zuschauer los. In "Die robuste Roswita" gehen erneut Christian Ulmen (42, "Mein neuer Freund") als Lessing und Nora Tschirner (37, "Offroad") als Kira Dorn auf Verbrecherjagd. Fans der Reihe können sich auf einen klassischen Weimar-"Tatort" freuen - mit all seinen Zoten, Absurditäten und ungewohnten Wendungen. Viel Neues ist allerdings nicht zu erwarten. Doch der Reihe nach: