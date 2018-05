Mit Mitte 40 "Wir trauern um unseren Freund": Seeed-Sänger Demba Nabé verstorben

Der Schock sitzt auch bei den Fans tief. Unter der Mitteilung der Band auf Facebook finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen. "Was für ein Schock! Was für ein Verlust! Ein einmaliger Sänger und Performer. Tut mir so Leid für seine Familie, Verwandte und Freunde! Aber wir stehn zu Euch.....in guten wie in dunklen Zeiten......LEGENDS NEVER DIE!!!!!!!", schreibt ein Fan. "Es fällt mir schwer Worte zu finden, außer das ich sehr traurig bin. Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie, der Band und allen die genauso empfinden wie ich. Durch die Musik wirst Du immer bei uns sein", so ein weiterer Anhänger der Band.