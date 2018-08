Mit Marteria, Casper, Kraftklub und mehr Die Toten Hosen in Chemnitz: Konzert gegen Rassismus

Die Geschehnisse der letzten Tage in Chemnitz waren für viele Menschen besorgniserregend. Als Reaktion auf die Entwicklungen haben sich nun mehrere Künstler zusammengeschlossen, um am Montag (3. September) ein gemeinsames Konzert in der Chemnitzer Innenstadt zu geben. Die Künstler wollen unter dem Motto "Wir sind mehr" ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt setzen. Initiatoren der Aktion ist die Chemnitzer Band Kraftklub.