Mit Kleid von Barbara Casasola Recycle-Queen Kate schlägt wieder zu

Herzogin Kate (37) hat bei der "Action on Addiction"-Veranstaltung einen Wow-Auftritt hingelegt. Die Ehefrau von Prinz William (36) erschien in einem figurbetonten, langärmeligen sowie schulterfreien Kleid von Barbara Casasola. Die weiße Robe trug sie allerdings nicht zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Kate hat ihr Outfit - mal wieder - recycelt. Im Jahr 2016 hatte sie das Kleid bereits bei der "Art Fund Museum of the Year"-Preisverleihung an. Doch sie hat den Look mit neuen Accessoires aufgepeppt.