München - Nun ist es also wirklich so weit: Die Traditions-Gaststätte Andechser am Dom hat unter der neuen Leitung der Wirtinnen Julia und Stefanie Krätz wenige Meter vom alten Standort entfernt neu eröffnet, nachdem das Gebäude mit dem alten Lokal einem großen Neubau für die FC-Bayern-Erlebniswelt weichen musste.