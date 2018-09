Nach Gündogans Pass scheiterte Marco Reus an Torhüter Pedro Gallese (2.). Auch Matthias Ginter konnte den Ball im Anschluss an eine Kroos-Ecke per Kopf nicht im Tor unterbringen (13.). Die Chancenverwertung blieb das Problem: Reus traf nach perfekter Vorlage von Werner das Tor nicht (20.). Und das rächte sich: Debütant Schulz verlor den Ball im Mittelfeld und ließ sich dann auch noch überlaufen, Advincula knallte ins kurze Eck zum 0:1. Ausgekontert – wie schon im Sommer viel zu oft bei der WM.

Die DFB-Elf reagierte wütend und kam nur drei Minuten später zum Ausgleich. Brandt veredelte ein Kroos-Zuspiel per Chip zum 1:1. Äußerst sehenswert vom Mann mit der Nummer 10! Anschließend vergaben Werner (35.) und Gündogan (38.) weitere gute Chancen.

Vereinzelte Pfiffe gegen das DFB-Team

Nach der Halbzeit ging der deutsche Sturmlauf weiter – doch vor dem Tor fehlte lange der Killerinstinkt. Brandt setzte Werner in Szene, der Leipzig-Stürmer lupfte drüber (55.). Joker Nils Petersen schoss volley vorbei (74.). Danach wurde das deutsche Spiel immer unpräziser, von den Rängen gab es vereinzelt Pfiffe.

Aufbruchstimmung? Von wegen! Aber dann kam Schulz: Der Hoffenheimer schoss von der Strafraumgrenze Richtung Tor – Keeper Gallese ließ den Ball unter seinen Armen durchrutschen. Ein am Ende glücklicher Sieg für Löw und sein Team. Am 13. Oktober geht’s mit dem zweiten Spiel der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande weiter.

Deutschland - Peru 2:1

Deutschland: ter Stegen - Ginter (72. Kehrer), Boateng (46. Rüdiger), Süle, Schulz - Kimmich - Brandt (70. Petersen), Kroos, Gündogan (84. Müller), Werner (88. Havertz) - Reus (46. Draxler)

Peru: Gallese - Advincula, Araujo, Santamaria, Trauco - Aquino, Yotun (76. Calcaterra) - Flores (67. Lopez), Cueva, Ruidiaz (86. Pena) - Farfan

Schiedsrichter: Robert Schörgenhofer (Österreich)

Zuschauer: 25 494 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Advincula (22.), 1:1 Brandt (25.), 2:1 Schulz (85.)

Gelbe Karte: Advincula (73.)