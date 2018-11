Mit John Goodman und Co. "Roseanne"-Spin-off "Die Conners" kommt nach Deutschland

"Die Conners", das Spin-off zur US-Sitcom "Roseanne", ist bald auch in Deutschland zu sehen. Am 30. November laufen bei Amazon Prime Video schon die ersten Episoden. Vier Folgen der Serie sind laut dem Streamingdienst dann bereits in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung verfügbar, danach steht jede Woche eine weitere neue Episode bereit.