Mit Jimi, Cheyenne und Wilson Natascha Ochsenknecht: Familienausflug zum Rammstein-Konzert

Das Rammstein-Konzert im Berliner Olympiastadion am Samstagabend ließen sich auch so einige Promis nicht entgehen. Im Publikum war unter anderem Natascha Ochsenknecht (54, "Perlinchen - Ich bin anders, na und!") zusammen mit ihren Kindern zu entdecken. Eine Erinnerung an den gemeinsamen Familienausflug zum über zweistündigen Bühnenspektakel von Till Lindemann (56) und Co. teilte die 54-Jährige auf ihrem Instagram-Account.