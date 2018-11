Mit Infektion in Klinik Ozzy Osbourne wäre fast an einer Maniküre gestorben

Der Zeitung "The Daily Star" erklärte er laut "The Sun", dass wohl eine fehlerhaft durchgeführte Maniküre ihn beinahe das Leben gekostet hätte. "Das Lustige ist, sie glauben, ich hätte es von einer Maniküre bekommen!", so Osbourne. Die Ärzte hätten ihm zudem erklärt, dass die Infektion bereits in seinen Blutkreislauf gelangt war und er hätte sterben können.