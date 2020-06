Mit ihrer Highschool-Liebe Schauspielerin Heather Locklear soll sich verlobt haben

Er ist ihre Highschool-Liebe

Heather Locklear und Chris kennen sich bereits aus Schultagen. In der Highschool waren die beiden sogar ein Paar. Nach Jahren Funkstille nahmen sie schließlich wieder Kontakt auf. Zu dieser Zeit kämpfte die Schauspielerin noch gegen ihr Suchtproblem an. Schließlich habe es 2017 erneut zwischen den beiden gefunkt. In diesem Jahr postete Locklear auch ihr erstes gemeinsames Foto auf Instagram und kommentierte das Ganze mit den Worten: "Meine Lieblingsperson auf der Welt. 40 Jahre später."