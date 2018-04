Die weiteren Termine

In den nächsten Tagen werden sich die zukünftigen Eheleute noch einige Male in der Öffentlichkeit präsentieren, wie der Kensington Palast weiter bekanntgab. Am Samstag wird das Paar gemeinsam einen Empfang für die diesjährigen Invictus Games besuchen, die in Sydney stattfinden werden. Am Sonntag wird Prinz Harry beim London Marathon an der Zielgeraden aufschlagen. Und am Montag steht für beide eine Trauerfeier zum Gedenken an den 25. Jahrestag des Mordes an Stephen Lawrence (1974-1993) an.