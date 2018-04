Seinen letzten Einsatz hatte Vidal am 3. April im Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla (2:1). Damals musste er nach 36 Minuten verletzt vom Platz. Gegen Leverkusen (Dienstag, 20:30 Uhr, ARD und AZ-Liveticker) fehlt Vidal. Ein Mitwirken in den weiteren Partien ist offen. Am 25. April und am 1. Mai stehen die Halbfinalspiele in der Champions League gegen Real Madrid an. Gerade in solchen Begegnungen schätzt Trainer Jupp Heynckes die Qualitäten des robusten Mittelfeldakteurs.