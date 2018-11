Mit Gewinnspiel Ho Ho Ho! Nikolausrutschen in der Therme Erding

Auch in den anderen Paradiesen der Therme Erding erwarten die Gäste unzählige Urlaubsattraktionen: Heilsames Thermalwasser lockt Groß & Klein in die exotische Therme und meterhohe Wellen verzaubern die Besucher in der 34 Grad warmen Lagune. Den Himmel auf Erden finden Gäste ab 16 Jahren in der VitalOase und der textilfreien VitalTherme & Saunen.