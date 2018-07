Mit Familie und Freunden Justin Bieber & Hailey Baldwin: Die Hochzeit soll intim werden

Angeblich sollen der Sänger und das Model auch schon darüber gesprochen haben, wo sie überhaupt feiern wollen. "Entweder in Kanada oder irgendwo in den USA", sollen die intimen Feierlichkeiten steigen. Es stünde aber auch zur Debatte, ob die beiden sich vielleicht sogar an zwei unterschiedlichen Orten das Eheversprechen geben wollen. Sie steckten derzeit aber noch in einer frühen Planungsphase. Bevor es mit der Arbeit richtig losgehen soll, wollen die beiden demnach erst noch ihre Verlobung genießen.