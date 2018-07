Mit Elton John in Amsterdam Welt-Aids-Konferenz: Prinz Harry führt Dianas Herzensprojekt fort

Die 22. Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam hat prominente Unterstützer angelockt. Bei der Eröffnung am Montag hielt der österreichische Travestiekünstler Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst (29, "Rise Like A Phoenix"), eine flammende Rede und warb dafür, dass offen über die Krankheit gesprochen werden müsse. Nur so könne die Stigmatisierung bekämpft und die Ausrottung des Virus' vorangetrieben werden. Auch Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (42) war vor Ort und Prinz Harry (33) sowie Sir Elton John (71) sorgten für Aufsehen.