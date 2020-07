Landshut - Ein kleiner Polizeifan hat die Beamten in Landshut erfolgreich bei einer Drogensuche unterstützt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Neunjährige tatkräftig zur Stelle, als die Beamten in einem Gebüsch vor dem Garten der Familie mit Taschenlampen nach Drogen suchten, die ein flüchtender Radfahrer in der Dämmerung weggeworfen hatte.