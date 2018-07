Mit den Daten fremder Personen Kleidung bestellt: Intensivtäter (15) trickst Online-Handel aus

Trickbetrüger gab sich selbst als "Wunschnachbarn" an

Der 15-Jährige hatte die Sachen unter falschen Namen bestellt und an eine Adresse in Allach liefern lassen. Sich selbst gab er als "Wunschnachbarn" an, bei dem der Kurierdienst die Lieferung abgeben sollte, falls der Empfänger nicht zu erreichen sei.