München/Heimstetten - Die Quote von Mohamad Awata in der Meistersaison des TSV 1860 ist einmalig: Awata kam in der vergangenen Spielzeit zwei Mal für die Profis der Löwen in der Regionalliga Bayern zum Einsatz, schoss dabei in insgesamt 26 Minuten ein Tor, bereitete zwei weitere Treffer vor und holte sich mit seinem Torjubel auch noch eine Gelbe Karte ab.