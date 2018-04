Der FC Bayern besuchte die Vereinigten Staaten zuletzt im Sommer 2016. Damals absolvierten die Münchner in Chicago, Charlotte und New York drei Spiele. 2014 hießen die Ziele ebenfalls New York und Portland. Seit Sommer 2014 betreibt der deutsche Rekordmeister zudem ein eigenes Büro in New York. Im vergangenen Jahr reisten die Bayern im Sommer nach Asien und bestritten auf einer langen Werbetour insgesamt vier Testspiele in China und Singapur.