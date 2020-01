München - Es war ein Gewaltexzess, der einer 25-jährigen Frau das Leben kostete. Lion K. muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten, weil er am 15. Juni 2018 in der Jutastraße in Neuhausen die ältere Schwester seiner Freundin Aurelia (Name geändert) erstochen hat. Jetzt hat ein ehemaliger Spezl im Prozess gegen ihn ausgesagt.