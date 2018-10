Das Münchner Rathaus hat Sie heuer als Expertin aufs Podium geladen. Wie geht die Stadt mit dem Problem um?

Der Migrationsbeirat und das Gesundheitsreferat haben erkannt, dass das Problem nicht irgendwo am Ende der Welt stattfindet, sondern bei uns in München ist. Es ist gerade erst ans Tageslicht getreten. Betroffene Frauen, die bei uns leben, brauchen jetzt Aufklärung, psychologische Hilfe und einen behutsamen Umgang. Das ist bei allen Leuten angekommen.

Die Menschenrechtsorganisation "Terre des Femmes" schätzt, dass in München 800 Mädchen von dieser rituellen Verstümmelung bedroht sind.

Alle Migrantinnen wissen schon, dass die Genitalverstümmelung in Deutschland verboten ist. Wenn ich im Ultraschall sehe, dass eine beschnittene Frau ein Mädchen erwartet, sage ich klar: „Dein Mädchen beschneidest du nicht. Wenn ich das rauskriege, gehe ich zur Polizei.“

Das Thema war als neues Problem ein regelrechter Schock für die Münchner Stadtgesellschaft. Die meisten Menschen können kaum nachvollziehen, dass Sechsjährige zu "Ferienbeschneidungen" nach Afrika geflogen werden.

Ich verstehe den Schock. Mit dem Kopf, mit der Ratio, kann man dieses alte und grausame Ritual nicht verstehen, das Mütter ihren Töchtern antun.

Aberglaube: Wenn Baby Klitoris berüht, bekommt es Wasserkopf

Ihre Doktorarbeit zeigt ein Foto, auf dem ein Mädchen festgehalten wird. Die Beschneiderin kniet über ihr. "Warum machen Menschen das?", war als Studentin Ihre Frage.

Ich habe in meinem Heimatland Sudan recherchiert und bin bis heute nicht wirklich schlau geworden. Die Argumente sind je nach Region und Volksstamm völlig unterschiedlich. Es gibt den Aberglauben, die Klitoris sei böse und mache den Mann impotent. Es existiert die Vorstellung, ein Baby bekomme einen Wasserkopf, wenn es bei der Geburt mit der Klitoris in Berührung kommt. Ein gutes Mädchen aus einem guten Hause muss beschnitten sein, nur dann gilt es als sauber und rein und kann eine fromme Ehefrau abgeben.

Bei manchen Stämmen heißt es, große Schamlippen führten zur Nymphomanie. Darum müssen sie weg.

Das Ritual wird als Schutz für die Mädchen dargestellt, damit sie kein Sexualverlangen entwickeln. Man sagt: Nur Prostituierte sind nicht beschnitten.

Das ist eine brutale Unterdrückung der Sexualität der Frau.

Sie geschieht aber unterschwellig. Diese Absicht wird nie offen ausgesprochen. Sexualität ist ein Riesen-Tabu. In diesen Gesellschaften geht es darum, dass die Frau sich dem Ehemann unterordnet und so in Schach gehalten wird. Das ist meine Meinung.

Warum finden sich Frauen immer noch mit dieser Menschenrechtsverletzung ab?

Die Frauen wollen dazugehören. Sie alle wollen ihren Platz in der Gesellschaft finden. Das muss man verstehen. Außerdem wurde ihnen die Verstümmelung als Kind angetan. Sie konnten sich nicht wehren. Mütter haben manchmal Angst, jetzt die Tradition zu brechen, weil sie fürchten, dass ihre Töchter unter einem schlechten Ruf leiden könnten.

In Somalia, Mali, Nigeria, Sudan, Äthiopien, Senegal, in Sierra Leone, in Kenia, Tansania auch in Libyen – in fast allen Ländern der Sahel-Zone wird dieses Verbrechen an Mädchen noch praktiziert, in unterschiedlichen Schweregraden und Häufigkeiten.

Aufklärung in Afrika und im arabischen Raum passiert, aber es ist schwer. Die Lage ändert sich langsam, aber die Tradition ist tief verwurzelt. Beschneiderinnen geben ihren Job nicht freiwillig auf. Das ist ihr lukrativer Nebenverdienst.

In Frankreich, wurde bekannt, sind Beschneiderinnen extra eingeflogen worden.

Von so etwas habe ich in Deutschland nie gehört. Hierzulande wird Druck ausgeübt, damit die Menschen verstehen, dass die weibliche Genitalverstümmelung verboten ist. Eltern, die sie zulassen, machen sich seit 2013 strafbar.

Sie sagen: Eltern können die Konsequenzen für ihre Mädchen noch nicht absehen, wenn sie mit der Tradition brechen.

Aber auch viele Geflüchtete haben verstanden. Viele Paare und gebildete Leute sind erleichtert, dass Genitalverstümmelung in Deutschland verboten ist. Ich spreche hier von Frauen wie Männern.

Weil sie ihrer Familie hier keine Rechenschaft mehr schuldig sind?

Genau. Die Mädchen entkommen der Verstümmelung.

Was erhoffen Sie sich in dieser Hinsicht für die Zukunft?

Dass es mit diesem schlimmen Ritual geht, wie mit anderen Ritualen, die im Lauf der Generationen aufgegeben werden: Meiner Oma im Sudan wurden kurz vor ihrer Hochzeit mit der Rasierklinge drei tiefe Stammeszeichen in die Wangen geritzt. Ohne Narkose. Meiner Mutter ist das nicht passiert. Und ich, Eiman, ein Mädchen aus Karthum in Afrika, durfte zum Medizinstudium nach Deutschland.

In Ihrem Arbeitsalltag ringen Sie um Menschlichkeit.

Ich habe als Motto ein arabisches Symbol auf meinem Praxisschild. Es bedeutet: "Bitte um Heilung". Und ich möchte noch erwähnen: Was ich jeden Tag mache, das mache ich auch für die Mädchen, die an den Folgen der Genitalverstümmelung gestorben sind, zu der sie nichts zu sagen hatten. Jetzt stehe ich hier – im Kampf für die Lebenden.