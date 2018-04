Mit dem Heli ins Stadion Rapper Meek Mill ist frei: Das hat er sich nach dem Gefängnis gegönnt

Jay-Z kritisierte Verurteilung von Mill heftig

Die im November verhängte Haftstrafe gegen den Ex-Freund von Rapperin Nicki Minaj (35) wurde in der Öffentlichkeit stark kritisiert. Auch Stars wie Jay-Z (48) setzten sich für Mill ein. Der Mann von Beyoncé (36) schrieb damals in einem Essay in der "New York Times": "Es ist ein kriminelles System, das sich jeden Tag einige hunderttausend Schwarze fängt und sie schikaniert", so sein Vorwurf an die US-Justiz.