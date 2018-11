Mit Daydream-Unterstützung Virtuelle Freiheit? Das kann das VR-Headset Mirage Solo

In einem kurzen Tutorial in einer comic-artigen Wildnis und einem Museum bekommen User beigebracht, wie das Gerät bedient wird und wie der mitgelieferte Motion-Controller funktioniert. Dieser sieht wie eine kleine Fernbedienung aus und ermöglicht die Navigation durch Menüs und die Interaktion mit den unterschiedlichsten VR-Erlebnissen. Dabei kommt der Controller mit nur wenigen Tasten aus - am oberen Ende befindet sich ein rundes Touchpad, darunter liegen die sogenannten "App"- und "Daydream"-Tasten und an der Seite kann man die Lautstärke regeln.