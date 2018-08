Mit Christian Ulmen und Nora Tschirner Vier Fragen zum "Tatort" aus Weimar

Woher kennt man das Gesicht von Roswita?

Sie ist die eigentliche Hauptdarstellerin der neuesten Weimar-"Tatorts", was sich nicht nur am Filmtitel "Die robuste Roswita" ableiten lässt. Mit einer unglaublichen Präsenz verkörpert die 43-jährige Milena Dreißig die unter Gedächtnisverlust leidende Roswita Hassenzahl, alias Mogli. Doch irgendwoher kennt man doch dieses Gesicht?! Richtig: Dreißig spielte Schirmchen in 26 "Stromberg"-Folgen und in "Stromberg - Der Film". Als Jennifer Schirrmann geht sie dort eine Liaison mit Bernd Stromberg (gespielt von Christoph Maria Herbst) ein.