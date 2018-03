Mit "Call Me by Your Name" im Kino Timothée Chalamet verdreht ganz Hollywood den Kopf

Seine ersten Rollen

Bereits als Teenager widmete sich Timothée Chalamet der Schauspielerei. 2009 ergatterte er seine erste Rolle in einer Folge von "Law & Order". Serienfans dürften ihn zudem als Finn Walden aus der zweiten Staffel von "Homeland" kennen, auch in vier Folgen von "Royal Pains" spielte er mit. 2014 war er im Sci-Fi-Kracher "Interstellar" von Regisseur Christopher Nolan (47) zu sehen.

Der große Durchbruch kam 2017 mit seiner Rolle als Elio Perlman in "Call Me by Your Name". Für seine Performance heimste er bereits zahlreiche Preise ein. Bei den Gotham Awards wurde er zum Beispiel als "Bester Nachwuchsdarsteller" ausgezeichnet und er erhielt bei den Hollywood Film Awards den Breakout Performance Actor Award. "Call Me by Your Name" ist aber nicht der einzige Oscar-Film, in dem Timothée Chalamet zum Cast gehört. Im ebenfalls nominierten Streifen "Lady Bird" ist er in einer Nebenrolle zu sehen.

Weitere Filmprojekte sind in der Pipeline. Darunter "Feinde - Hostiles" an der Seite von Christian Bale (44), der am 31. Mai 2018 in Deutschland anläuft. In der Buchadaption "Beautiful Boy" stand der 22-Jährige mit Steve Carell (55) vor der Kamera. Außerdem wird sich zeigen, ob "A Rainy Day in New York" von Woody Allen (82) noch rauskommt, in dem Chalamet innige Küsse mit Popstar Selena Gomez (25) austauschte. Wegen der Kontroverse rund um Allen will Chalamet seine Gage an die "Time's Up"-Kampagne und zwei weitere gemeinnützige Organisationen spenden, wie er auf Instagram bekanntgab.

Private Details

Ehe Timothée Chalamet Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence ins Schwärmen brachte, gehörte sein Herz bereits einer nicht unbekannten Dame: Der heute 22-Jährige war einst mit Lourdes Leon (21) zusammen, der Tochter von Madonna (59, "Rebel Heart"). Sie besuchten die gleiche Schule. In einem US-Radiointerview mit Andy Cohen (49) kam das Thema auf, da sich der Moderator und Chalamet das erste Mal auf einer Tanzfläche begegnet sind, auf der auch Madonna und Lola, wie sie genannt wird, zugegen waren.

Timothée Chalamet erzählte, dass Madonnas Tochter "Call Me by Your Name" - zum damaligen Zeitpunkt - noch nicht gesehen habe, sich aber sehr auf den Film freue. Sie ziehe ihn zudem damit auf, wie er sich bei seinen Auftritten in Late-Night-Talkshows verhalte. Der Schauspieler wollte allerdings nicht preisgeben, wie lange die beiden ein Paar waren. Solche privaten Dinge behält er lieber für sich. Sie scheinen aber immer noch befreundet zu sein. Ob der 22-Jährige derzeit vergeben ist, ist unklar. An Verehrerinnen dürfte es diesem charmanten Newcomer aber nicht mangeln.