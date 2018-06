Misshandlungs-Vorwürfe R. Kelly: Die Mutter seiner Kinder bricht ihr Schweigen

In seinem Buch "Soulacoaster" habe Kelly falsche Gründe für die Trennung angegeben, behauptet nun seine Ex: "Du hast nicht das Recht Menschen zu erzählen, dass wir uns scheiden ließen, weil ich Probleme damit gehabt haben soll, Hausfrau zu sein. Wir haben und scheiden lassen, weil ich mir nicht länger gefallen lassen wollte, dazusitzen und verletzt zu werden. Was er mir angetan hat war kriminell", so Andrea Kellys schwere Vorwürfe, ohne jedoch dabei ins Detail zu gehen.