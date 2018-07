Wiesbaden - Ali B., dem Tatverdächtigen im Mordfall Susanna wird nun auch die Vergewaltigung einer Elfjährigen zur Last gelegt. Er soll das Mädchen insgesamt zwei Mal vergewaltigt haben, teilte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die eine Tat in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim soll der Iraker im März begangen haben.