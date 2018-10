Missbrauch im Krankenhaus Prozess: Pfleger gesteht sexuelle Übergriffe auf Seniorinnen

Laut Anklage hatte der Altenpfleger in der Silvesternacht von 2016 auf 2017 in einem Krankenhaus zwei Patientinnen im Alter von 85 und 75 Jahren begrapscht. Im Sommer 2017 habe er in einem anderen Krankenhaus zwei bettlägerige Frauen im Alter von 82 und 90 Jahren angefasst. In allen Fällen will er alkoholisiert gewesen sein.