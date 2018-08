Miserable Ticketverkäufe? Nicki Minaj sagt USA-Tour ab

In Konzerthallen, die Kapazitäten für etwa 20.000 Menschen haben, seien laut einer anonymen Quelle teilweise nur etwa 2.000 Tickets verkauft worden. Selbst ihre Heimat Brooklyn habe nur 5.050 Tickets an Fans der Rapperin verkaufen können. In einem offiziellen Statement des Konzert-Veranstalters Live Nation heißt es allerdings, die Tour müsse aufgrund von Terminkonflikten verschoben werden und neue Konzertdaten werden nach der Europa-Tour im Mai 2019 bekanntgegeben.