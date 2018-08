Nach Absturz Jan Ullrich meldet sich aus der Entzugsklinik

Danach macht er mit Lance Armstrong weiter

Erst kürzlich hatte Ullrichs ehemaliger Rivale Lance Armstrong (46) ihm einen Besuch abgestattet. "Als er plötzlich da war, fand ich das richtig geil, super! Lance hat sich brutal reingehauen für mich", erklärt Ullrich. Nach der Therapie in Deutschland werde er mit Armstrong in den USA weiterarbeiten: "Er hat mir eine Klinik vorgeschlagen, wo ich weiter aufgebaut werde und die letzten Giftstoffe aus dem Körper geholt werden. Das wird gut", so Ullrich.