AZ: Frau Ministerpräsidentin, Sie drücken am Samstag dem FSV Mainz 05 die Daumen. Wahre Liebe oder doch eher Landesmutter-Pflicht?

MALU DREYER: Ich drücke dem FSV Mainz 05 aus innerer Überzeugung am Samstag beide Daumen. Ich bin selbst mit meinem Mann im Stadion und freue mich schon sehr. Spiele gegen Bayern München sind immer etwas Besonderes. Mainz hat die Bayern häufig geschlagen und das wird auch am Samstag der Fall sein.