Straubing - In Straubing hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Samstag das Gäubodenvolksfest offiziell eröffnet. Der Festbetrieb startete bereits am Freitagabend. Während des zehntägigen Spektakels werden in der 45.000-Einwohner-Stadt bis zu 1,4 Millionen Besucher erwartet. Das Gäubodenvolksfest dauert bis zum 20. August.