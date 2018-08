Miniserie läuft ab 31. August "Arthurs Gesetz": Jan Josef Liefers als unschuldiger "Serienkiller"

Erst der spontane Besuch in einer Kneipe ändert alles. Dort trifft er auf die junge Jesse (Cristina do Rego) und verliebt sich in sie. Doch da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht und so gibt es noch in der Nacht den ersten Toten, den Arthur zusammen mit seiner Frau und deren Zwillingsschwester, der freundlichen und naiven Polizistin Muriel (ebenfalls Martina Gedeck), verschwinden lassen muss...