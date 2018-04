"Mini-Me"-Darsteller ist tot Mike Myers trauert um "Mini-Me"-Darsteller Verne Troyer

"Verne war der vollkommener Profi und ein Leuchtfeuer an Positivität für diejenigen von uns, die die Ehre hatten, mit ihm zu arbeiten", erklärte Myers in einem Statement, das der US-Seite "Deadline" vorliegt. "Es ist ein trauriger Tag, aber ich hoffe, er ist an einem besseren Ort. Er wird schmerzlich vermisst werden." Die beiden standen zusammen für "Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung", "Austin Powers in Goldständer" (2002) und "Der Love Guru" (2008) vor der Kamera. In "Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001) war Verne Troyer als Kobold Griphook zu sehen.