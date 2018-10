Wird Deutschland absteigen?

Spannend wird es auf jeden Fall. In der Tabelle ist rechnerisch noch alles möglich. Sollte Deutschland zwei Mal verlieren wird die Mannschaft mit großer Wahrscheinlich aus der League A in die League B absteigen. Am Samstagabend muss die deutsche Auswahl in Amsterdam gegen den Nachbarn Niederlande ran. Am Dienstag wird man zu Gast in Paris bei Weltmeister Frankreich sein (beide Spiele um 20:45 im ZDF und auf DAZN).

Zwei Siege dagegen würden fast schon die Qualifikation für die Endrunde der Nations League bedeuten.