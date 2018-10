München - Vier Spiele in Folge kein Sieg, dazu in der Bundesliga auf Tabellenplatz sechs: Der FC Bayern befindet sich nach einem Traumstart in die Saison mittlerweile in der Krise. Letzter Stimmungsdämpfer war die 0:3-Niederlage zuhause gegen Borussia Mönchengladbach.