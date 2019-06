Mindestens 190 Millionen Euro Bundeswehr investiert weiter in bayerische Standorte

München - Die Bundeswehr investiert mehrere Millionen in ihre Infrastruktur in Bayern. Wie schon im vergangenen Jahr sollen heuer mindestens 190 Millionen Euro in Neubauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen gesteckt werden, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) mitteilte. "In fast allen der über 240 Liegenschaften der Bundeswehr in Bayern werden in den kommenden Jahren Infrastrukturvorhaben realisiert."