Wenn Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai in Windsor heiraten, dann schaut eine halbe Milliarde zu. Kein anderes europäisches Königshaus strahlt so viel Glanz, Protz und Pump aus, wie das britische. Allein umgerechnet 34 Millionen Euro sollen für Sicherheitsdienste ausgegeben werden.